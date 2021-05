Gaza, finora 228 morti di cui 65 bambini. Netanyahu: “Continueremo operazioni fino a raggiungimento obiettivo” (Di giovedì 20 maggio 2021) Gaza-ISRAELE: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 228 (di cui 65 bambini) a fronte di circa 1.633 feriti. finora in Israele si contano 12 morti (di cui 2 bambini) e circa 300 feriti. Netanyahu si è detto “determinato” a continuare a bombardare Gaza fino a quando “l’obiettivo di Israele non sarà raggiunto” La scorsa notte gruppi palestinesi “hanno lanciato 80 razzi” Nonostante le pressioni esterne, prosegue senza sosta il conflitto tra Gaza e Israele. Forze di difesa israeliane (Idf) hanno compiuto durante la notte più di 30 raid aerei sulla Striscia di Gaza, colpendo obiettivi ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021)-ISRAELE: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia dia 228 (di cui 65) a fronte di circa 1.633 feriti.in Israele si contano 12(di cui 2) e circa 300 feriti.si è detto “determinato” a continuare a bombardarea quando “l’di Israele non sarà raggiunto” La scorsa notte gruppi palestinesi “hanno lanciato 80 razzi” Nonostante le pressioni esterne, prosegue senza sosta il conflitto trae Israele. Forze di difesa israeliane (Idf) hanno compiuto durante la notte più di 30 raid aerei sulla Striscia di, colpendo obiettivi ...

