Gastrite | cos’è | come si manifesta | come si cura Differenze con la Gastroenterite

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Laè una delle patologie più diffuse ma spesso più sottovalutate.sisi? Quasi sono lecon la. Laè una patologia non facile da diagnosticare perché caratterizzata da un insieme eterogeneo di disturbi caratterizzati da una flogosi della mucosa gastrica. Occorre assolutamente differenziarla dalla, in quanto quest’ultima non colpisce esclusivamente lo stoma, ma anche l’intestino.prevenire la. Prima di iniziare ricordiamo uno dei principi basilari delle cure: prevenire è sempre meglio chere. Per questo per ...