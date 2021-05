Figc | indagine sui rimborsi | ecco i nomi dei tre arbitri sospesi

Advertising

Gazzetta_it : Indagine della #Procura federale su irregolarità nei #rimborsi agli #arbitri #AIA #FIGC - capuanogio : ?? La Procura #Figc pronta ad aprire un fascicolo d'indagine sul comportamento di #Cairo nel post #LazioTorino. Gli… - Glongari : Arbitri, indagine Figc sui rimborsi @tvdellosport - mirkopioltini74 : RT @Ruttosporc: Nella 'massima trasparenza' sarebbe il caso che la FIGC pubblicasse i nomi dei 3 arbitri e dei 4 assistenti sotto indagine. - fattointerista : RT @Ruttosporc: Nella 'massima trasparenza' sarebbe il caso che la FIGC pubblicasse i nomi dei 3 arbitri e dei 4 assistenti sotto indagine. -

Ultime Notizie dalla rete : Figc indagine

ROMA - Sono tre gli arbitri della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A sospesi nell'delle Procura, che si è messa a lavoro per presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale: Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta . Lasi è subito ...Ultime calcio - La Procura federale dellaè al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale . La conclusione del lavoro didei pm federali cominciato oltre un mese fa, è atteso a giorni. Nel ...La federazione si è subito attivata a seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, portando avanti un'indagine interna ad ampio spettro per eventuali irregolarità amministrative ...La Procura federale della Figc a lavoro da oltre un mese. Tutto è nato da una segnalazione con la collaborazione tra Aia e Figc ...