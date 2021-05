Figc, indagine rimborsi spese: sospesi tre arbitri e quattro assistenti di Serie A (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ di ieri la notizia di un’indagine da parte della Procura federale della Figc per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. indagine nata in seguito ad una segnalazione e avviata in accordo con la presidenza dell’Aia. Poco fa sono arrivate le conclusioni: sono stati sospesi tre arbitri della Commissione arbitri Nazionale di Serie A. Non solo: sono anche stati fermati momentaneamente quattro assistenti, della stessa categoria. L’Aia ha rilasciato una nota ufficiale sull’indagine. “In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come già comunicato su questo sito nei giorni scorsi, la nuova governance dell’AIA ha avviato audit interni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ di ieri la notizia di un’da parte della Procura federale dellaper accertare presunte alterazioni suinel settore arbitrale.nata in seguito ad una segnalazione e avviata in accordo con la presidenza dell’Aia. Poco fa sono arrivate le conclusioni: sono statitredella CommissioneNazionale diA. Non solo: sono anche stati fermati momentaneamente, della stessa categoria. L’Aia ha rilasciato una nota ufficiale sull’. “In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come già comunicato su questo sito nei giorni scorsi, la nuova governance dell’AIA ha avviato audit interni ...

Advertising

capuanogio : ?? La Procura #Figc pronta ad aprire un fascicolo d'indagine sul comportamento di #Cairo nel post #LazioTorino. Gli… - Glongari : Arbitri, indagine Figc sui rimborsi @tvdellosport - mazzettee : RT @tempoweb: Scandalo #arbitri in #SerieA: indagine su eventuali irregolarità nei rimborsi spese. Già 7 sospesi #calcio #aia #figc #20magg… - napolista : La Procura Federale si è attivata in seguito ad una segnalazione. La nota ufficiale dell’AIA: “Tutti gli associati… - spaziocalcio : Arbitri, la Procura #FIGC avvia un'indagine per la questione rimborsi spese: l'#AIA sospende le persone coinvolte -