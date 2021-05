Ex Ilva | i sindacati annunciano 24 ore di sciopero

(Di giovedì 20 maggio 2021) Fim, Fiom e Uilm confermano lonelle colate continue di Acciaieria 2, previsto per il prossimo 21 maggio, in merito ad un licenziamento e alla momentanea sospensione di due lavoratori. Il confronto con la Direzione Aziendale è stato inutile in quanto continua a scaricare le responsabilità verso i lavoratori, provando ad incutere un clima di terrore all’interno della fabbrica. Un incidente scaturito da modifiche impiantistiche che nulla hanno a che vedere con le attività degli stessi lavoratori. Infatti, gli enti ispettivi, intervenuti sul posto, in occasione dell’esplosione in Colata Continua 2, hanno riscontrato molte anomalie anche sullo stesso piano di emergenza. Inoltre, Fim, Fiom e Uilm hanno ribadito la necessità di applicare le comandate previste dall’accordo del 1989 sulla salvaguardia impiantistica. Acciaierie d’Italia ha cambiato semplicemente la ...

Ex- prosegue La Neve - attribuisce ai lavoratori la responsabilità dell'incendio, preceduto da una esplosione, che si è verificato la mattina di Pasquetta in colata continua. Incendio per ......peraltro ha confermato il Ministro Giorgetti nell'ultimo incontro di venerdì con i, ventilando anche l'ipotesi che tale maggioranza possa essere acquisita anche prima del maggio 2022./ ...“Lo stabilimento siderurgico di Taranto non può continuare ad andare avanti in una condizione di sopravvivenza. Serve un piano industriale credibile e chiarezza sui livelli occupazionali”. È questo in ...La sentenza del Consiglio di Stato cruciale per il futuro dell'ex Ilva di Taranto è stata rinviata. Occorre intanto un intervento più deciso dello Stato ...