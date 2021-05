Classifica canzoni del momento Giugno 2021: hit parade top 20 (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultimo singolo di Billie Eilish in vetta alla Classifica di Maggio 2021. Sul podio anche le hit di Anitta e Olivia Rodrigo Torna a splendere Billie Eilish nelle nostre top 20 e questa volta con “Your Power” uno dei brani maggiormente apprezzati dalla stessa artista: “Mi sento molto vulnerabile ad averla pubblicata perché l’ho custodita a lungo gelosamente nel mio cuore. La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero possa ispirare un cambiamento. È un invito a provare a non abusare del tuo potere”. L’intensa ballad oltre a sottolineare le straordinarie doti canore è accompagnata da un suggestivo videoclip (con la presenza di una Anaconda di 36 chili che circonda l’artista) girato nella Simi Valley. Per tutti i fans ricordiamo che il 30 luglio verrà alla luce “Happier than ever” il nuovo album. ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultimo singolo di Billie Eilish in vetta alladi Maggio. Sul podio anche le hit di Anitta e Olivia Rodrigo Torna a splendere Billie Eilish nelle nostre top 20 e questa volta con “Your Power” uno dei brani maggiormente apprezzati dalla stessa artista: “Mi sento molto vulnerabile ad averla pubblicata perché l’ho custodita a lungo gelosamente nel mio cuore. La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero possa ispirare un cambiamento. È un invito a provare a non abusare del tuo potere”. L’intensa ballad oltre a sottolineare le straordinarie doti canore è accompagnata da un suggestivo videoclip (con la presenza di una Anaconda di 36 chili che circonda l’artista) girato nella Simi Valley. Per tutti i fans ricordiamo che il 30 luglio verrà alla luce “Happier than ever” il nuovo album. ...

