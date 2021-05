Casa, Rapporto Entrate-Abi: compravendite in calo dell’8% in 2020 (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Il 2020, complessivamente, si chiude con un calo generalizzato delle unità abitative compravendute. E’ quanto emerge dal “Rapporto immobiliare residenziale, il report sul mercato delle abitazioni”, realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell‘Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell’Abi, quest’anno alla ventesima edizione. Il consuntivo si chiude (al netto dei comuni con catasto tavolare delle province di Trento, Bolzano e di alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia) con circa 558 mila abitazioni compravendute, un calo cioè di quasi l’8%, circa 46 mila unità in meno rispetto al 2019. Si interrompe così, bruscamente, la crescita dei volumi di compravendita che proseguiva dal 2014 con un tasso di crescita medio annuo attorno al 7,5%. “La recrudescenza della pandemia, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Il, complessivamente, si chiude con ungeneralizzato delle unità abitative compravendute. E’ quanto emerge dal “immobiliare residenziale, il report sul mercato delle abitazioni”, realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell‘Agenzia dellecon la collaborazione dell’Abi, quest’anno alla ventesima edizione. Il consuntivo si chiude (al netto dei comuni con catasto tavolare delle province di Trento, Bolzano e di alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia) con circa 558 mila abitazioni compravendute, uncioè di quasi l’8%, circa 46 mila unità in meno rispetto al 2019. Si interrompe così, bruscamente, la crescita dei volumi di compravendita che proseguiva dal 2014 con un tasso di crescita medio annuo attorno al 7,5%. “La recrudescenza della pandemia, ...

