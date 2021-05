‘Cantami | o diva | il tuo poema in rap’ | così gli studenti rileggono l’Odissea in chiave moderna | ‘Momento di riscatto in questi mesi difficili’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Cantami, o, il tuoin rap”., con un brano musicale e un video, ragazze e ragazzi dell’Istituto comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona hanno riletto i versi delalla luce deidella pandemia, trascorsi tra Dad e sporadici ritorni in classe. Il rap di oggi al posto della cetra, la voce e il ritmo di ragazze e ragazzi che hanno documentato un grande lavoro collettivo in un momentounico della loro adolescenza. Lavorando sia in presenza che a distanza, gli alunni delle seconde hanno sperimentato la creatività a tutto tondo: dalla scrittura alla musica, dal canto alla recitazione, dalla registrazione alla produzione di video. L’iniziativa, coordinata dai docenti dell’Istituto e dall’associazione Opera cooperativa sociale, fa parte dei laboratori ...