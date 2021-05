Call of Duty; Rambo e Die Hard si uniscono in un epico crossover (Di giovedì 20 maggio 2021) Alcuni eroi sono duri a morire. Altri versano il primo sangue. Inizia oggi su Call of Duty®il più grande evento d’azione di sempre, in compagnia di due dei più iconici film degli anni ‘80, Rambo e Die Hard, in arrivo su Warzone™, Black Ops Cold War, e Call of Duty: Mobile. Solo per un periodo di tempo limitato, i fan potranno vestire i panni dell’inarrestabile Rambo o dell’incredibile John McClane, giocando nella nuova mappa di Verdansk’84, sopravvivendo a combattimenti al’ultimo sangue nel nuovo edificio di Nakatomi Plaza, e molto altro. “L’esclusiva collaborazione tra Call of Duty, Die Hard e Rambo rappresenta una combinazione incredibile, pensata per far divertire i nostri fan. Questo evento ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 20 maggio 2021) Alcuni eroi sono duri a morire. Altri versano il primo sangue. Inizia oggi suof®il più grande evento d’azione di sempre, in compagnia di due dei più iconici film degli anni ‘80,e Die, in arrivo su Warzone™, Black Ops Cold War, eof: Mobile. Solo per un periodo di tempo limitato, i fan potranno vestire i panni dell’inarrestabileo dell’incredibile John McClane, giocando nella nuova mappa di Verdansk’84, sopravvivendo a combattimenti al’ultimo sangue nel nuovo edificio di Nakatomi Plaza, e molto altro. “L’esclusiva collaborazione traof, Dierappresenta una combinazione incredibile, pensata per far divertire i nostri fan. Questo evento ...

