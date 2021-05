Cagliari, sì al riscatto di Sottil. La Fiorentina prepara la contromossa (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Cagliari ha deciso di riscattare l’esterno Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Ora i viola dovranno pagare per riaverlo Il Cagliari ha deciso il futuro dell’esterno classe ‘99 Riccardo Sottil. I rossoblù eserciteranno il riscatto per il giocatore dalla Fiorentina, secondo quanto riporta l’esperto di mercato Niccoló Ceccarini. La Fiorentina se vorrà riavere il calciatore tra le sue fila dovrà pagare ed esercitare il controriscatto in favore del club rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilha deciso di riscattare l’esterno Riccardodalla. Ora i viola dovranno pagare per riaverlo Ilha deciso il futuro dell’esterno classe ‘99 Riccardo. I rossoblù eserciteranno ilper il giocatore dalla, secondo quanto riporta l’esperto di mercato Niccoló Ceccarini. Lase vorrà riavere il calciatore tra le sue fila dovrà pagare ed esercitare il controin favore del club rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

