Amici 20, Deddy raggiunge il sold-out con il primo live show: la reazione dei fan (Di giovedì 20 maggio 2021) Non ha vinto Amici 20 eppure, in questi primi giorni post-finale del talent, Deddy non smette di sorprendere a suon di traguardi raggiunti nel giro di poco tempo, come il primo sold-out che lui stesso ha annunciato in queste ore. L’occasione della comunicazione è un nuovo post che l’artista ora condivide con i follower via social e a cui seguono una moltitudine di messaggi di congratulazioni e complimenti dei fan per il loro beniamino, battuto alla finale del talent insieme ad Aka7even nella categoria canto da Sangiovanni. Nonostante l’eliminazione secca dalla finale del talent, Deddy sta però riscuotendo un notevole successo, e non solo in termini di vendite per il suo primo live. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 maggio 2021) Non ha vinto20 eppure, in questi primi giorni post-finale del talent,non smette di sorprendere a suon di traguardi raggiunti nel giro di poco tempo, come il-out che lui stesso ha annunciato in queste ore. L’occasione della comunicazione è un nuovo post che l’artista ora condivide con i follower via social e a cui seguono una moltitudine di messaggi di congratulazioni e complimenti dei fan per il loro beniamino, battuto alla finale del talent insieme ad Aka7even nella categoria canto da Sangiovanni. Nonostante l’eliminazione secca dalla finale del talent,sta però riscuotendo un notevole successo, e non solo in termini di vendite per il suo. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro ...

Advertising

WARNERMUSICIT : L'attesa è finita! 'Il cielo contromano' il primo EP di Deddy, finalista di Amici, fuori ora! Scegli la tua vers… - milaaaa25 : RT @giuly__princess: Che ci fosse qualcosa di strano lo si era capito da quando non abbiamo visto Rosa nelle clip dedicate a Deddy sia ad A… - giuly__princess : Che ci fosse qualcosa di strano lo si era capito da quando non abbiamo visto Rosa nelle clip dedicate a Deddy sia a… - maccario_marta : RT @maccario_marta: Io che aspetto con ansia Deddy e Rosa #Amici20 #deddyerosa #rosaededdy #Amici2020 #amici #amici2021 - esauritatorino : Dimmi che cerchi un tutti i modi di spammare deddy ai tuoi amici senza dirmi che cerchi in tutti i modi di spammare… -