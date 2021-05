Amazon in causa con altre cinque donne per pregiudizi di genere e razziali (Di giovedì 20 maggio 2021) Amazon al centro della tempesta (di nuovo). Le accuse riguardano presunte discriminazioni di genere e razziali tra i lavoratori (di nuovo). Le storie di dipendenti che scelgono di fare causa al colosso si stanno moltiplicando negli ultimi mesi e vanno ad aggiungersi alla questione dei dipendenti che fanno pipì nelle bottiglie e della creazione di un sindacato Amazon. Il colosso di vendita al dettaglio ha guadagnato – come noto – moltissimo nell’anno della pandemia ed è cresciuto ancora di più, arrivando a contare circa 1,3 milioni di dipendenti tra tempo pieno e part-time a fine 2020. Dipendenti che, sempre più, fanno emergere dinamiche interne – tra cui anche gravi accuse ad Amazon discriminazione razziale e di genere – che sembrerebbero essere diverse da quello che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 maggio 2021)al centro della tempesta (di nuovo). Le accuse riguardano presunte discriminazioni ditra i lavoratori (di nuovo). Le storie di dipendenti che scelgono di fareal colosso si stanno moltiplicando negli ultimi mesi e vanno ad aggiungersi alla questione dei dipendenti che fanno pipì nelle bottiglie e della creazione di un sindacato. Il colosso di vendita al dettaglio ha guadagnato – come noto – moltissimo nell’anno della pandemia ed è cresciuto ancora di più, arrivando a contare circa 1,3 milioni di dipendenti tra tempo pieno e part-time a fine 2020. Dipendenti che, sempre più, fanno emergere dinamiche interne – tra cui anche gravi accuse addiscriminazione razziale e di– che sembrerebbero essere diverse da quello che ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Amazon: 5 donne fanno causa per molestie e discriminazione - angiuoniluigi : RT @repubblica: Amazon: 5 donne fanno causa per molestie e discriminazione - TerrinoniL : Amazon: 5 donne fanno causa per molestie e discriminazione - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Amazon: 5 donne fanno causa per molestie e discriminazione - pointofnews : #amazon: 5 donne fanno causa per molestie e discriminazione -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon causa Oltre il 50% di sconto sui migliori prodotti solari su Amazon A tal proposito, ci pensa Amazon a scontare numerosi prodotti pensati per trascorrere le vacanze senza scottarsi o, peggio, danneggiare la pelle a causa dell'eccessivo calore o del troppo tempo ...

Apple: il livello di malware presenti su macOS non è accettabile ... ovvero il titolo al centro della causa legale in corso . Secondo quanto riferito da Michael Schmid,... Il meglio di OnePlus? OnePlus 9 Pro , compralo al miglior prezzo da Amazon a 839 euro . 8 ...

Amazon: 5 donne fanno causa per molestie e discriminazione la Repubblica Pink: il documentario sulla cantante arriva su Amazon Prime All I know so far approda in streaming il 21 maggio e racconta il viaggio del tour della cantante del 2019 ma anche i ruoli di madre e moglie? ...

Oltre il 50% di sconto sui migliori prodotti solari su Amazon Le offerte di Amazon sono arrivate a coinvolgere anche prodotti come spray e creme solari, utili per difendere la propria pelle dai pericolosi raggi solari.

A tal proposito, ci pensaa scontare numerosi prodotti pensati per trascorrere le vacanze senza scottarsi o, peggio, danneggiare la pelle adell'eccessivo calore o del troppo tempo ...... ovvero il titolo al centro dellalegale in corso . Secondo quanto riferito da Michael Schmid,... Il meglio di OnePlus? OnePlus 9 Pro , compralo al miglior prezzo daa 839 euro . 8 ...All I know so far approda in streaming il 21 maggio e racconta il viaggio del tour della cantante del 2019 ma anche i ruoli di madre e moglie? ...Le offerte di Amazon sono arrivate a coinvolgere anche prodotti come spray e creme solari, utili per difendere la propria pelle dai pericolosi raggi solari.