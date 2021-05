Alicia Keys, singolo Underdog in digitale e nuova data in Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) La cantante Usa vincitrice di 15 Grammy award Alicia Keys sarà in Italia a giugno 2022 per l’unica data prevista nel nostro Paese In arrivo il nuovo tour mondiale di Alicia Keys, che farà tappa anche in Italia, per un’unica data il 28 giugno 2022 al Mediolanum Forum di Milano. Lo fa sapere Live Nation. Alicia Keys, icona della musica mondiale e vincitrice di ben 15 Grammy Award, tornerà quindi in Italia dopo aver pubblicato lo scorso settembre 2020 il suo settimo album in studio, intitolato Alicia. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 19 maggio. Per accedere alla prevendita anticipata basterà registrarsi ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 maggio 2021) La cantante Usa vincitrice di 15 Grammy awardsarà ina giugno 2022 per l’unicaprevista nel nostro Paese In arrivo il nuovo tour mondiale di, che farà tappa anche in, per un’unicail 28 giugno 2022 al Mediolanum Forum di Milano. Lo fa sapere Live Nation., icona della musica mondiale e vincitrice di ben 15 Grammy Award, tornerà quindi indopo aver pubblicato lo scorso settembre 2020 il suo settimo album in studio, intitolato. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 19 maggio. Per accedere alla prevendita anticipata basterà registrarsi ...

