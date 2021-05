Alessia Marcuzzi vittima di minacce di morte sui social da anni | la preoccupazione | “Un incubo fisso”

(Di giovedì 20 maggio 2021)sta affrontando un momento molto complesso. Come da lei stessa raccontato infatti, la conduttrice riceve da tempodida alcuni account su Instagram e ha più volte cercato di risolvere la situazione rivolgendosi alla Polizia Postale. Ad aumentare ancor più la sua angoscia inoltre, è emerso un fatto davvero spiacevole: un utente misterioso si spaccia per lei suicercando di truffare le persone.e i problemi suiQualche mese fa,aveva parlato di una situazione davvero complessa alla quale da tempo si trovava a far fronte. La conduttrice aveva raccontato dei continui insulti e commenti negativi sul suo conto, da parte dei follower dei ...

Advertising

Daniela97835326 : #isola #faribona ho rivisto dei vecchi video dell'Isola di Alessia Marcuzzi..dove regnava il divertimento, il giust… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi decide di rivelare una verità difficile e dice “A differenza di altri io non ho mai voluto ..” -… - BITCHYFit : Alessia Marcuzzi preoccupata e costretta a rivolgersi alla Polizia: “Mille pensieri brutti” - CronacaSocial : Alessia Marcuzzi esce di casa in accappatoio e rivela di essere diventata nonna ?? - QuotidianPost : Alessia Marcuzzi: ricevo minacce di morte su instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

ha paura: 'Vi dico cosa mi sta succedendo' Pubblicato il 20 - 05 - 2021 alle ore 14:29. Ultima modifica il 20 - 05 - 2021 alle ore 14:29 /è una delle conduttrici più importanti e più amate della televisione italiana. Da sempre si è mostrata senza filtri e soprattutto ha messo in mostra il suo carattere così tanto ...Alessandra Amoroso è stata ospite ieri sera 13 ottobre nel corso della puntata di Tu sì que Vales, il programma… Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, è stata ospite nel corso del ...L’Isola tornerà regolarmente in onda lunedì 31 maggio per la semifinale e lunedì 7 giugno per la finale La finale del reality show di Ilary Blasi cambia la proclamazione del vincitore per la prima vol ...