Alessia Marcuzzi: “Sono vittima di minacce di morte” (Di giovedì 20 maggio 2021) Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, Alessia Marcuzzi rivela di essere vittima di minacce di morte. La vediamo sempre sorridente in tv, ma in realtà, nel privato, Alessia Marcuzzi sta vivendo un periodo per niente facile. Intervistata dal settimanale “Oggi”, la conduttrice de “Le Iene Show” ha rivelato di essere vittima da anni di minacce L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 20 maggio 2021) Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”,rivela di esseredidi. La vediamo sempre sorridente in tv, ma in realtà, nel privato,sta vivendo un periodo per niente facile. Intervistata dal settimanale “Oggi”, la conduttrice de “Le Iene Show” ha rivelato di essereda anni diL'articolo NewNotizie.it.

