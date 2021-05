Alessia Marcuzzi minacciata di morte racconta anche del suo falso profilo social (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ alla rivista Oggi che Alessia Marcuzzi ha raccontato delle minacce di morte ricevute su Instagram. La conduttrice spiega che è perseguitata sui social e che su Twitter c’è anche un suo profilo falso, un profilo truffa. E’ preoccupata di entrambe le cose, ha paura per se stessa e per chi la segue sui social. E’ da anni che è vittima di minacce di morte e si chiede come sia possibile quello che le accade e che di certo accade ad altri personaggi famosi. Le trappole della Rete sono tantissime e non tutti sono capaci di fare attenzione. E’ Alessia Marcuzzi e solo lei a seguire i suoi profili social, quindi legge tutto e sa tutto. Mette in guardia i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ alla rivista Oggi chehato delle minacce diricevute su Instagram. La conduttrice spiega che è perseguitata suie che su Twitter c’èun suo, untruffa. E’ preoccupata di entrambe le cose, ha paura per se stessa e per chi la segue sui. E’ da anni che è vittima di minacce die si chiede come sia possibile quello che le accade e che di certo accade ad altri personaggi famosi. Le trappole della Rete sono tantissime e non tutti sono capaci di fare attenzione. E’e solo lei a seguire i suoi profili, quindi legge tutto e sa tutto. Mette in guardia i ...

