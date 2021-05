The Outer Worlds di Obsidian ha venduto 3 milioni di copie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Take-Two ha svelato gli ultimi risultati finanziari e ora scopriamo che The Outer Worlds di Obsidian è riuscito a vendere finora 3 milioni di copie. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'apprezzato RPG ha venduto 500.000 copie in più, dato che le vendite si erano fermate a 2,5 milioni di unità piazzate. Secondo Private Division, l'aumento fino a 3 milioni di copie si deve anche al lancio del nuovo DLC Murder of Eridanos, pubblicato lo scorso marzo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Take-Two ha svelato gli ultimi risultati finanziari e ora scopriamo che Thediè riuscito a vendere finora 3di. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'apprezzato RPG ha500.000in più, dato che le vendite si erano fermate a 2,5di unità piazzate. Secondo Private Division, l'aumento fino a 3disi deve anche al lancio del nuovo DLC Murder of Eridanos, pubblicato lo scorso marzo. Leggi altro...

The Outer Worlds: l'IP appartiene interamente a Obsidian e Microsoft Everyeye Videogiochi The Outer Worlds: l'IP appartiene interamente a Obsidian e Microsoft The Outer Worlds è una IP che appartiene al 100% a Microsoft e Obsidian, ma quale sarà il futuro di questo brand?

The Outer Worlds: Take-Two tiene diritti di pubblicazione? Sembra di no Nonostante Take-Two abbia fatto capire di avere ancora interessi nel franchise The Outer Worlds, pare che i diritti di pubblicazione siano ormai in mano a Microsoft.. Nonostante Take-Two nel suo resoc ...

