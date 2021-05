Spezia, Italiano: «Che traguardo la salvezza! Serie A difficilissima» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato della salvezza conquistata con lo Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato della salvezza conquistata con lo Spezia al suo primo storico campionato di Serie A. «La salvezza è stata sicuramente il traguardo più difficile, perché maturato in una categoria difficilissima dove non ti viene perdonato nulla. E poi non dimentichiamoci che abbiamo dovuto allestire la squadra in poche settimane, giocato in trasferta quasi tutto il girone di andata e subito un passaggio societario che di fatto ha bloccato ogni operazione del mercato invernale. Mentre le altre società modellavano le rispettive squadre, secondo le loro esigenze, noi restavamo a guardare». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzoha parlato della salvezza conquistata con loVincenzo, allenatore dello, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato della salvezza conquistata con loal suo primo storico campionato diA. «La salvezza è stata sicuramente ilpiù difficile, perché maturato in una categoriadove non ti viene perdonato nulla. E poi non dimentichiamoci che abbiamo dovuto allestire la squadra in poche settimane, giocato in trasferta quasi tutto il girone di andata e subito un passaggio societario che di fatto ha bloccato ogni operazione del mercato invernale. Mentre le altre società modellavano le rispettive squadre, secondo le loro esigenze, noi restavamo a guardare». L'articolo proviene da ...

