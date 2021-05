Scuola, nel dl Sostegni Bis concorso per 4mila cattedre nelle materie Stem (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra i provvedimenti del decreto Sostegni bis ci sarà un pacchetto di interventi sulla Scuola, in particolare per quanto riguarda le assunzioni degli insegnanti in vista del prossimo anno scolastico. Ai fondi previsti per le scuole paritarie, a quelli per l’avvio dell’anno scolastico e a quelli per il supporto psicologico, dovrebbe aggiungersi l’anticipo, con annessa semplificazione, del concorso ordinario già bandito per 4mila cattedre nelle materie Stem. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra i provvedimenti del decretobis ci sarà un pacchetto di interventi sulla, in particolare per quanto riguarda le assunzioni degli insegnanti in vista del prossimo anno scolastico. Ai fondi previsti per le scuole paritarie, a quelli per l’avvio dell’anno scolastico e a quelli per il supporto psicologico, dovrebbe aggiungersi l’anticipo, con annessa semplificazione, delordinario già bandito per

Advertising

NicolaPorro : La mossa che porta la 'Gender Revolution' nelle classi dei bambini. Ecco come anticipano l'approvazione del #DDLZan… - espressonline : «Omofobia, la scuola è il nostro inferno» - Adolescenti picchiati, insultati, esclusi. Una comunità che mette a nud… - teatrolafenice : ?? Alla Chiesa di San Silvestro si riuniva agli inizi del '600 l'Arte dei sonadori, corporazione dei musicisti di Ve… - alicepasquali5 : RT @91VMEDICINE: Harry e Louis nel 2009 sono andati allo stesso campo scuola e hanno citato in rock me l’estate 09’. Buon proseguimento di… - gioxx_golden : RT @91VMEDICINE: Harry e Louis nel 2009 sono andati allo stesso campo scuola e hanno citato in rock me l’estate 09’. Buon proseguimento di… -