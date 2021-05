Scarpe friulane | il must-have di questa primavera

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Life&People.it Lesono un accessorio che non può mancare nella scarpiera dellaestate. Comode, senza tempo e super chic, sono già amate da tutte le star!: la tendenza dellaestate Chiamate anche papusse o furlane, queste flat shoes sono sempre più in voga e pronte a diventare undi stagione in tutte le loro declinazioni. La loro storia inizia nell’Ottocento quando venivano utilizzate come calzature da festa o da matrimonio ed erano realizzate con materiali riciclati. Negli anni divennero le pantofole eleganti destinate all’accoglienza degli ospiti in casa ma, dopo la prima guerra mondiale, iniziarono a prendere piede tra i gondolieri. Proprio per questo motivo sono chiamate anche ...

I marchi italiani e gli indirizzi per comprare leartigianali LAC Milano ( www.lacmilano.com ). Produzione artigianale, savoir - faire e tradizione italiana sono il mix che danno vita alle ...Se all'uscita del primo lockdown 2020, l'idea di comfort si realizzava nelle, deliziose ed eleganti ciabattine originarie del nord - est italiano, quest'estata la comodità ha tutt'altra forma. E no, non stiamo parlando dei sandali Birkenstock, di cui non ci ...L’idea di una start up che vende solo online. Grazie a una calzata ambidestra dalla struttura unisex, ogni acquisto prevede un set da 3 scarpe, personalizzabile dal cliente per comporre il paio di vol ...Chi ha detto che le scarpe senza tacco non sono glamour? La verità è che anche i modelli bassi possono essere sofisticati, fashion e bon-ton.