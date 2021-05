Rudy Zerbi lutto | Spiazzato dal dolore | “Mi mancherà tutto di te” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rudy Zerbi lutto – Solonotizie24Il mondo della musica si stringe nel suo dolore dopo la scomparsa del cantante Franco Battiato, un addio che si aggiunge a quello della cara amica Milva, venuta a mancare pochi anni fa. A pubblicare il suo commovente messaggio è stato anche Rudy Zerbi per dare il suo addio all’artista e anche a un grande amico. La morte di Franco Battiato ha lasciato i fan, e non solo, senza parole… nessuno conosceva la verità circa le sue conduzioni di salute, anche se da qualche tempo a questa parte di parlava di una possibile malattia che avesse colpito l’artista, notizia che non ha poi trovato una reale conferma. A pubblicare i loro messaggi di addio sono stati molti esponenti del mondo dello spettacolo, tra i quali Pippo Baudo e anche Rudy ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021)– Solonotizie24Il mondo della musica si stringe nel suodopo la scomparsa del cantante Franco Battiato, un addio che si aggiunge a quello della cara amica Milva, venuta a mancare pochi anni fa. A pubblicare il suo commovente messaggio è stato ancheper dare il suo addio all’artista e anche a un grande amico. La morte di Franco Battiato ha lasciato i fan, e non solo, senza parole… nessuno conosceva la verità circa le sue conduzioni di salute, anche se da qualche tempo a questa parte di parlava di una possibile malattia che avesse colpito l’artista, notizia che non ha poi trovato una reale conferma. A pubblicare i loro messaggi di addio sono stati molti esponenti del mondo dello spettacolo, tra i quali Pippo Baudo e anche...

