Ruby ter | il pm chiede di stralciare la posizione di Berlusconi | «È seriamente malato»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’aggiunta Sicilianola separazione dellaper mandare avanti il processo La Procura di Milano ha chiesto ditemporaneamente ladi Silvionel processoTer che vede imputato l’ex presidente del consiglio insieme ad altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. «Questo processo dura da tantissimo tempo e per questioni di salute e gravi dell’imputatoci sono stati lunghissimi periodi di interruzione», ha spiegato in aula il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. «Non ho il minimo dubbio – ha aggiunto Siciliano che rappresenta l’accusa insieme al pm Luca Gaglio – che la situazione di salute del dottorsia di particolare ...

Read More News Processo: procuratore, 'Berlusconi sta male, ma processo vada avanti' 19 Maggio 2021 Il processodeve andare avanti, anche se Silvio Berlusconi è "seriamente malato" ...Certo che siamo preoccupati . Cos il legale di Silvio Berlusconi , l avvocato Federico Cecconi, ha risposto ai cronisti che, dopo l udienza, gli hanno chiesto quali siano le condizioni del leader di FI. Il difensore ha chiarito che costantemente monitorato a casa , in condizioni di degenza domiciliare e lo ha descritto come un "...Accusa e difesa d’accordo, al processo Ruby ter, per stralciare la posizione del leader di Forza Italia: è a casa ma monitorato e sotto osservazione continua ...Il procuratore aggiunto del processo Ruby ter in corso a Milano, Tiziana Siciliano, ha chiesto lo stralcio temporaneo della posizione di Silvio ...