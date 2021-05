Rotondi | “Berlusconi può diventare presidente della Repubblica grazie ai voti del M5S”

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Esiste davvero la possibilità che Silviofinisca al Colle, come successore di Sergio Mattarella nel ruolo di? Una domanda che in questi mesi si stanno facendo in tanti. Secondo il deputato di Forza Italia Gianfranco, i numeri sarebbero però dalla parte del leader azzurro, che potrebbe realmente sperare in un suo ingresso trionfale al Quirinale. Anche perché ci sarebberoa sorpresa, insospettabili, a dargli manforte. Intervistato da Affari Italiani,ha infatti spiegato che “in Parlamento ci sarebbe anche la possibilità numerica di questa elezione. Da amico che vuol bene a Silvio mi fermo a queste considerazioni: capisco che lo stress di una elezione presidenziale potrebbe non fargli bene”. Aggiungendo poi: ...