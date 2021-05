Piazza Affari: brusca correzione per Tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo scenario di breve periodo di Tiscali evidenzia un declino dei corsi verso area 0,023 Euro con prima area di resistenza vista a 0,0242. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso ... Leggi su finanza.lastampa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 0,023 Euro con prima area di resistenza vista a 0,0242. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Apple In forte ribasso la casa di Cupertino , che mostra un - 2,49%. L'andamento di Apple nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda ...

Amazon scivola in fondo al mercato di Piazza Affari Retrocede molto il colosso dell'e - commerce , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,96%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice ...

Chiusura contrastata in Europa. A Piazza Affari (+0,07%) brilla Amplifon Il Sole 24 ORE Piazza Affari in rosso: deboli gli industriali, oggi i conti di Tim Tornano le vendite a Piazza Affari, complice la chiusura in rosso di Wall Street e dei listini asiatici. A Milano l'indice Ftse Mib si muove in territorio negativo, mostrando un calo di circa un punto ...

Borse in rosso, preoccupa l'inflazione. A Piazza Afafri giù le banche e i titoli oil Borse europee in rosso sulla scia della chiusura negativa di Wall Street (-0,78% il Dow Jones) e in attesa delle minute Fed che potrebbero dare ulteriori indicazioni sull’atteggiamento dei banchieri c ...

