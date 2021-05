“Ora posso dirvelo”. A sorpresa la super vip fa coming out. “Ho scelto di essere me stessa” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La super vip ha deciso di farsi avanti e ha finalmente fatto coming out. La nota attrice e cantante ha voluto rompere il silenzio attorno alla sua personalità e si è rivolta ai suoi follower pubblicando un video eloquente, nel quale ha spiegato tutti i dettagli sulla sua vita privata. La giovane ha voluto dunque togliere ogni dubbio intorno a sé e molto probabilmente spera con questo suo messaggio di dare anche forza e coraggio a tutte quelle persone, che ancora oggi non riescono ad aprirsi completamente. Ha quindi affermato: “Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita. Dovete adesso rivolgermi a me usando they e them (i pronomi neutri della lingua inglese nd.r.). Tale consapevolezza è arrivata dopo molto lavoro di guarigione ed autoriflessione. Sono giunta quindi alla conclusione di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lavip ha deciso di farsi avanti e ha finalmente fattoout. La nota attrice e cantante ha voluto rompere il silenzio attorno alla sua personalità e si è rivolta ai suoi follower pubblicando un video eloquente, nel quale ha spiegato tutti i dettagli sulla sua vita privata. La giovane ha voluto dunque togliere ogni dubbio intorno a sé e molto probabilmente spera con questo suo messaggio di dare anche forza e coraggio a tutte quelle persone, che ancora oggi non riescono ad aprirsi completamente. Ha quindi affermato: “Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita. Dovete adesso rivolgermi a me usando they e them (i pronomi neutri della lingua inglese nd.r.). Tale consapevolezza è arrivata dopo molto lavoro di guarigione ed autoriflessione. Sono giunta quindi alla conclusione di ...

Emanuel70123144 : RT @NonSoloJuve: ??”Con l’inter fui espulso.Ora è in prescrizione,posso dirlo:a quei tempi avevamo un padre spirituale,padre Galli.Sapevo ch… - L0NELYH96RT : RT @outsidesara: Ti prego leggi questo tweet è divulga il messaggio il più possibile. - - - - - - Questo tweet lo volevo fare già da molto… - Peter_0T : Non so nulla di sto film ma per ora posso dire che questa è una scelta senza senso e stupida. 'È una favola'. Quind… - Giovann65256628 : RT @outsidesara: Ti prego leggi questo tweet è divulga il messaggio il più possibile. - - - - - - Questo tweet lo volevo fare già da molto… - Lonely10942287 : RT @asiaaxharry: ok ora posso eliminare l’app -