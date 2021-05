Niente vaccino in vacanza. Figliuolo: “Ferie in base all’appuntamento” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – Niente vaccino in vacanza, parola del generale Figliuolo, che striglia le regioni: “Continuiamo con gli over 60 e i soggetti fragili, basta propaganda“. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid mette una pietra tombale sull’ipotesi di poter fare il richiamo del vaccino in villeggiatura. “Se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95 percento di possibilità di finire in ospedale, o peggio ancora in terapia intensiva, o peggio ancora di morire, non ne usciamo”, avverte Figliuolo. Ma Luca Zaia ci spera ancora: “Io non credo che ci sia quello che viene in vacanza per farsi la seconda dose del vaccino. Ma se un turista se la deve fare, è giusto che noi gliela facciamo“, dice il governatore del Veneto. “E non soltanto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag –in, parola del generale, che striglia le regioni: “Continuiamo con gli over 60 e i soggetti fragili, basta propaganda“. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid mette una pietra tombale sull’ipotesi di poter fare il richiamo delin villeggiatura. “Se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95 percento di possibilità di finire in ospedale, o peggio ancora in terapia intensiva, o peggio ancora di morire, non ne usciamo”, avverte. Ma Luca Zaia ci spera ancora: “Io non credo che ci sia quello che viene inper farsi la seconda dose del. Ma se un turista se la deve fare, è giusto che noi gliela facciamo“, dice il governatore del Veneto. “E non soltanto ...

