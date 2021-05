Niente bis per Mattarella? Salvini apre a Draghi al Colle: «Avrebbe il sostegno della Lega» – Il video (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo le dichiarazioni di Sergio Mattarella che sembrano allontanare le ipotesi di un suo secondo mandato al Quirinale, il segretario della Lega Matteo Salvini si esprime sulle presenze per la nomina del prossimo presidente della Repubblica. «Non abbiamo candidati nostri per il Quirinale», ha affermato il leader del Carroccio che annuncia: «se il presidente Mario Draghi decidesse di proporsi noi lo appoggeremmo. Comunque non mettiamo bandierine a differenza del Pd». video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Mattarella esclude un secondo mandato: «Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposare» – Il video «Un’Italia senza figli non ha futuro»: Draghi incontra Papa Francesco (che elogia l’assegno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo le dichiarazioni di Sergioche sembrano allontanare le ipotesi di un suo secondo mandato al Quirinale, il segretarioMatteosi esprime sulle presenze per la nomina del prossimo presidenteRepubblica. «Non abbiamo candidati nostri per il Quirinale», ha affermato il leader del Carroccio che annuncia: «se il presidente Mariodecidesse di proporsi noi lo appoggeremmo. Comunque non mettiamo bandierine a differenza del Pd».: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche:esclude un secondo mandato: «Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposare» – Il«Un’Italia senza figli non ha futuro»:incontra Papa Francesco (che elogia l’assegno ...

