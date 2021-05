Nei Paesi Bassi donne e uomini giocheranno assieme nelle squadre di calcio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dalla prossima stagione i Paesi Bassi introdurranno la possibilità di far giocare le donne assieme agli uomini nei campionati dilettantistici. “Una nuova opportunità perché le donne possano trovare un posto adeguato sulla scena del calcio”, è stato il tono dell’annuncio della Reale Associazione Neerlandese di Football (Knvb), che parla anche di “un momento storico per il calcio amatoriale nei Paesi Bassi e nel mondo”. In realtà, le squadre miste già esistono: non solo nei Paesi Bassi, ma anche in Italia. Soltanto però per alcune categorie giovanili: in Italia fino ai 13 anni. Quindi Primi Calci, 6 e 7 anni; Categoria Pulcini, 8 e 9 anni; Categoria Esordienti, 10 e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dalla prossima stagione iintrodurranno la possibilità di far giocare leaglinei campionati dilettantistici. “Una nuova opportunità perché lepossano trovare un posto adeguato sulla scena del”, è stato il tono dell’annuncio della Reale Associazione Neerlandese di Football (Knvb), che parla anche di “un momento storico per ilamatoriale neie nel mondo”. In realtà, lemiste già esistono: non solo nei, ma anche in Italia. Soltanto però per alcune categorie giovanili: in Italia fino ai 13 anni. Quindi Primi Calci, 6 e 7 anni; Categoria Pulcini, 8 e 9 anni; Categoria Esordienti, 10 e ...

