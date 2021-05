Milan | scelto l’attaccante per fare invidia all’Inter di Conte

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Iltenta l’assalto a Giroud per dare una soluzione in più a Pioli:francese chiede 5 milioni euro netti per due anni I progetti delpassano per la partita con l’Atalanta. La partita contro i bergamaschi mette in gioco il futuro dei rossoneri che soltanto con una vittoria sarebbero certi di giocare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La Roma di Jose Mourinho è alla ricerca di un nome nuovo per la porta. Ecco il giocatoredallo Special One: duello con ilLa Roma targata Jose Mourinho è alla ricerca di un profilo nuovo tra i pali: lo Special One, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe ...Juve esaranno responsabili del loro. 37 partite di campionato, arrivati a questo punto. ... ma se lo chiedete a me di scegliere tra Coppa e Champions avreila Champions'. Gasperini ...Nella mattinata di ieri è stato annunciato Filippo Galli come nuovo responsabile dell'area metodologica del Parma Calcio 1913.Ritorna un vecchio pallino per il Milan. Si tratta di Oliver Giroud attaccante del Chelsea. Il giocatore, in scadenza con i Blues, vorrebbe provare una nuova ...