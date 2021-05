M5S | D' Incà | ' a fine maggio massimo primi giugno voto su Conte'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo alcuni ritardi, ma credo chedipotremo fare questa votazione" su Giuseppealla guida del M5S. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D', nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.

Un gruppo sparuto che ha aderito al contismo prima ancora che impattasse con il. Con loro anche ... Con Fico ci sono big come il ministro Federico D'e nuove leve come Alessandro Amitrano. Punto ...'Nelstiamo risolvendo alcuni passaggi anche storici per il nostro percorso. La guida di Giuseppe ... Lo ha detto Federico D'a Rainews24.