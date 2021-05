Letta: “Ora la priorità è spenderli i fondi europei” (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – “Ora la priorità è spenderli i fondi europei. Rapidamente e bene. Altre volte non l’abbiamo fatto e se accadesse di nuovo il danno sarebbe enorme per noi (e uguale per la Spagna che è l’altro grande beneficiario). E sarebbe un danno per il futuro italiano e spagnolo perché non diventerebbero permanenti”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), che sull’argomento ha rilasciato un’intervista ad ‘Abc’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – “Ora la. Rapidamente e bene. Altre volte non l’abbiamo fatto e se accadesse di nuovo il danno sarebbe enorme per noi (e uguale per la Spagna che è l’altro grande beneficiario). E sarebbe un danno per il futuro italiano e spagnolo perché non diventerebbero permanenti”. Così il segretario del Pd, Enrico(foto), che sull’argomento ha rilasciato un’intervista ad ‘Abc’. L'articolo L'Opinionista.

