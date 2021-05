Lazio-Torino, la replica di Cairo ad Immobile: “In granata si è rilanciato, ma ha fatto di tutto per andare via” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sospiro di sollievo in casa Torino.Il punto sofferto ottenuto nel recupero disputato all'Olimpico contro la Lazio ha regalato ai granata la certezza della permanenza in Serie A.Non sono mancate però le tensioni subito dopo il triplice fischio del match tra capitolini e piemontesi. Toni aspri tra Urbano Cairo, patron del Torino, e l'ex Ciro Immobile, bomber della compagine biancoceleste. L'attaccante ha espresso la sua posizione sull'accaduto in un post sul proprio account Instagram pubblicato subito dopo la gara, la risposta di Cairo non si è fatta attendere. Il presidente del club granata ha replicato attraverso i propri canali social."Anch’io so chi è Ciro Immobile. Un calciatore che è venuto al ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sospiro di sollievo in casa.Il punto sofferto ottenuto nel recupero disputato all'Olimpico contro laha regalato aila certezza della permanenza in Serie A.Non sono mancate però le tensioni subito dopo il triplice fischio del match tra capitolini e piemontesi. Toni aspri tra Urbano, patron del, e l'ex Ciro, bomber della compagine biancoceleste. L'attaccante ha espresso la sua posizione sull'accaduto in un post sul proprio account Instagram pubblicato subito dopo la gara, la risposta dinon si è fatta attendere. Il presidente del clubhato attraverso i propri canali social."Anch’io so chi è Ciro. Un calciatore che è venuto al ...

