L' auto usata? Si può scegliere e acquistare on line e un corriere la consegna a domicilio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell'era dell'e - commerce c'era da aspettarsi anche questo: che un "" suonasse al campanello di casa perre non un semplice pacchetto ma addirittura l'acquistata on. ...

Advertising

alvolante3 : Lexus, vendute 2 milioni elettrificate dal 2005 ad oggi - alvolante3 : Mercato dell’auto: cresce in Europa, ma sono lontani i livelli pre-Covid - travan28 : @Stefanialove_of ..dipende ovviamente dalla Tua disponibilita' economica, dovrebbe esserci l'incentivo rottamazione… - alvolante3 : Ford Mustang Mach 1, pronta a scatenarsi sui circuiti di tutta Europa - alvolante3 : Dacia Bigster, in arrivo la maxi versione della Duster -

Ultime Notizie dalla rete : auto usata

QN Motori

Nell'era dell'e - commerce c'era da aspettarsi anche questo: che un "corriere" suonasse al campanello di casa per consegnare non un semplice pacchetto ma addirittura l'acquistata on line. Una rivoluzione "firmata" Autohero che con i suoi furgoni vetrati consegna la domicilio, da nord a sud, lescelte comodamente da casa, al computer, fra un'ampia ...... oppure di una motosoltanto dalla primavera all'autunno. Lo stesso potrebbe avvenire per ... Spesso l'assicurazione temporanea semestrale è richiesta da chi riceve una vecchiain regalo , con ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 180 Automatic Premium usata del 2021 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Dalla Nasa al mondo dell'automotive, tra Torino e la Motor Valley dell'Emilia: la startup innovativa statunitense Electra Vehicles, nata a Boston, investe a Torino 3,6 milion ...