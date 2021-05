L’appello di Marco Gentili (malato di Sla) a Colao: “Con internet possiamo fare di tutto, ma non votare online i referendum. Agire subito” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nel 2021 l’esercizio della democrazia, che dovrebbe essere garantito a qualsiasi cittadino, è vincolato alla firma in presenza, come nel secolo scorso”. Per questo Marco Gentili, affetto da SLA, co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni, ha deciso di lanciare una campagna nazionale per la “democrazia a distanza”, inviando anche un video-appello al ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao. Gentili ha inviato al titolare del dicastero anche una lettera chiedendo, anche in questo caso, di intervenire urgentemente nel decreto Semplificazioni per introdurre la firma digitale per i referendum. AlL’appello sono già arrivate oltre 800 adesioni. A supporto della campagna anche la piattaforma WeMove, e il comitato promotore Politici per caso, che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nel 2021 l’esercizio della democrazia, che dovrebbe essere garantito a qualsiasi cittadino, è vincolato alla firma in presenza, come nel secolo scorso”. Per questo, affetto da SLA, co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni, ha deciso di lanciare una campagna nazionale per la “democrazia a distanza”, inviando anche un video-appello al ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorioha inviato al titolare del dicastero anche una lettera chiedendo, anche in questo caso, di intervenire urgentemente nel decreto Semplificazioni per introdurre la firma digitale per i. Alsono già arrivate oltre 800 adesioni. A supporto della campagna anche la piattaforma WeMove, e il comitato promotore Politici per caso, che ...

