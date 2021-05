Laetitia Casta, ancora mamma: nato il quarto figlio (primo con Louis Garrel)? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fiocco azzurro sulla porta di Laetitia Casta e Louis Garrel. La supermodella francese, classe 1978, e l’attore connazionale, cinque anni più giovane, hanno festeggiato la nascita del loro primo figlio insieme: il piccolo Azel è arrivato a marzo, ma i genitori hanno aspettato a darne l’ufficialità. «Il nome non è stato scelto a caso», ha detto lei parlando con Public. «Deriva da una parola ebraica e significa nobile». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fiocco azzurro sulla porta di Laetitia Casta e Louis Garrel. La supermodella francese, classe 1978, e l’attore connazionale, cinque anni più giovane, hanno festeggiato la nascita del loro primo figlio insieme: il piccolo Azel è arrivato a marzo, ma i genitori hanno aspettato a darne l’ufficialità. «Il nome non è stato scelto a caso», ha detto lei parlando con Public. «Deriva da una parola ebraica e significa nobile».

