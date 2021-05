Jonella Ligresti libera dopo 8 anni | Ho perso tutto La figlia di Salvatore | Ma non rinnego il mio cognome

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è una donnaun calvario giudiziario durato ben 8. Arrestata per ordine della Procura di Torino nel luglio 2013. L’11 ottobre di treviene condannata a cinquee otto mesi per falso in bilancio e aggiotaggio. La condanna alladi, ex patron del gruppo Fonsai scomparso nel 2018, viene annullata nel marzo 2019 dalla Corte d’Appello di Torino Segui su affaritaliani.it