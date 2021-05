Advertising

massimo_san : RT @pirata_21: #Bologna, Invia alla moglie un messaggio Whatsapp con una frase di una canzone di #Battiato, lei teme voglia suicidarsi e c… - Rodica17957578 : RT @GiordanoGiusti: (ANSA #BOLOGNA) - Invia alla moglie un messaggio Whatsapp con una frase di una canzone di #Battiato, lei teme un suicid… - CiccioMaimone : RT @leggoit: Invia un messaggio con un verso di Battiato alla moglie, lei pensa al suicidio e chiama i carabinieri - pirata_21 : #Bologna, Invia alla moglie un messaggio Whatsapp con una frase di una canzone di #Battiato, lei teme voglia suici… - pirata_21 : #Bologna, Invia alla moglie un messaggio Whatsapp con una frase di una canzone di #Battiato, lei teme voglia suici… -

Ultime Notizie dalla rete : Invia messaggio

gazzettadibologna.it

Per rendere omaggio al cantautore nel giorno della sua scomparsa, ieri pomeriggio un uomo, residente nel Bolognese, ha mandato undal testo romantico, via Whatsapp , alla moglie citando le ...Ma la donna, non capendo il contesto n l intenzione del marito, ha frainteso scambiando quello che era una frase romantica per undi addio. Cos ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. E ...E’ accaduto nel Bolognese. la donna ha frainteso un sms inviatole dal marito. Ai militari l’uomo ha detto di stare bene e ha spiegato l'equivoco ...Dedica romantica con finale surreale nel giorno della morte di Franco Battiato. Per rendere omaggio al cantautore nel giorno della sua scomparsa, ieri pomeriggio un uomo, residente ...