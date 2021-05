Immobile - Cairo, duro comunicato della Lazio (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - "Ieri sera all'Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - "Ieri sera all'Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che lanon può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano, fuori ...

Advertising

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - capuanogio : #Immobile alzo zero su #Cairo alla fine di #LazioTorino - ZZiliani : Ricapitolando: #Cairo a fine partita accusa #Immobile di aver giocato mettendoci impegno e poichè Immobile lo racco… - OraA1929 : RT @ZZiliani: Ricapitolando: #Cairo a fine partita accusa #Immobile di aver giocato mettendoci impegno e poichè Immobile lo racconta sui so… - FabioOffreda : RT @pisto_gol: In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fine partit… -