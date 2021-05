'IllusiOcean', la mostra che è un viaggio tra le meraviglie del mare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Osservare la biodiversità del mare maldiviano avendo l'impressione di essere all'interno di un sottomarino, scoprire i misteri delle creature che abitano i fondali marini tra pareti ricoperte di specchi, insegnare ai bambini a riconoscere la vegetazione e i pesci che popolano i nostri oceani percorrendo un labirinto. È “IllusiOcean", la mostra ideata e coordinata da Paolo Galli, docente di ecologia dell'Università di Milano-Bicocca. Un viaggio tra le meraviglie dei nostri oceani attraverso l'affascinante mondo delle illusioni, in grado di alterare la nostra percezione della realtà in modo divertente e sorprendente. Tra gli scopi della mostra dedicata al mare quello di sensibilizzare la società civile, le scuole di ogni ordine e grado, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Osservare la biodiversità delmaldiviano avendo l'impressione di essere all'interno di un sottomarino, scoprire i misteri delle creature che abitano i fondali marini tra pareti ricoperte di specchi, insegnare ai bambini a riconoscere la vegetazione e i pesci che popolano i nostri oceani percorrendo un labirinto. È “", laideata e coordinata da Paolo Galli, docente di ecologia dell'Università di Milano-Bicocca. Untra ledei nostri oceani attraverso l'affascinante mondo delle illusioni, in grado di alterare la nostra percezione della realtà in modo divertente e sorprendente. Tra gli scopi delladedicata alquello di sensibilizzare la società civile, le scuole di ogni ordine e grado, il ...

