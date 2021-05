Golf, PGA Championship 2021 in tv: programma, orari e diretta streaming (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si avvicina il PGA Championship 2021 di Golf, giunto alla 103° edizione. Il secondo Major della stagione di svolgerà sul percorso dell’Ocean Course del Kiawah Resort di Charleston, nello stato americano della Carolina del Sud, a partire da giovedì 20 e fino a domenica 23 maggio. In gara anche l’italiano Francesco Molinari, che avrà l’occasione di confrontarsi con i migliori giocatori al mondo. Fari puntati sugli statunitensi Dustin Johnson, numero uno del ranking mondiale, Justin Thomas, numero due, Xander Schauffele, numero 4, Collin Morikawa, detentore del titolo, Bryson DeChambeau, Jordan Spieth e Brooks Koepka. Attenzione anche allo spagnolo Jon Rahm, terzo nella classifica mondiale, il nordirlandese Rory McIlroy e il giapponese Hideki Matsuyama. Di seguito il programma e come vedere il torneo in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si avvicina il PGAdi, giunto alla 103° edizione. Il secondo Major della stagione di svolgerà sul percorso dell’Ocean Course del Kiawah Resort di Charleston, nello stato americano della Carolina del Sud, a partire da giovedì 20 e fino a domenica 23 maggio. In gara anche l’italiano Francesco Molinari, che avrà l’occasione di confrontarsi con i migliori giocatori al mondo. Fari puntati sugli statunitensi Dustin Johnson, numero uno del ranking mondiale, Justin Thomas, numero due, Xander Schauffele, numero 4, Collin Morikawa, detentore del titolo, Bryson DeChambeau, Jordan Spieth e Brooks Koepka. Attenzione anche allo spagnolo Jon Rahm, terzo nella classifica mondiale, il nordirlandese Rory McIlroy e il giapponese Hideki Matsuyama. Di seguito ile come vedere il torneo in ...

