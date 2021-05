Friends Reunion | una lunga lista di ospiti che non soddisfa i fan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 27 maggio 2021, negli Stati Uniti, debutterà la tanto attesadi. Uscirà su HBO Max, per quanto riguarda l’uscita in Italia non conosciamo ancora una data, ma sembra che sarà trasmesso su Sky. Pochi giorni fa è uscito un primo teaser trailer del ritorno, questo si tratta di un episodio speciale dal titolo The one they get back together. Oltre al trailer è stata resa nota unadi: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Larry Hankin, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon, Malala Yousafzai.: chi vedremo e chi no? Nelladi ...