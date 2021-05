Entry list Wimbledon femminile 2021: le partecipanti e le italiani presenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Entry list di Wimbledon femminile 2021, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, lo storico appuntamento sull’erba londinese torna in calendario con tre italiane nel main draw: si tratta di Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Di seguito l’elenco delle tenniste che parteciperanno al torneo di scena in Inghilterra. 1 BARTY, Ashleigh (AUS) 1 2 OSAKA, Naomi (JPN) 2 3 HALEP, Simona (ROU) 3 4 SABALENKA, Aryna (BLR) 4 5 KENIN, Sofia (USA) 5 6 SVITOLINA, Elina (UKR) 6 7 ANDREESCU, Bianca (CAN) 7 8 WILLIAMS, Serena (USA) 8 9 SWIATEK, Iga (POL) 9 10 PLISKOVA, Karolina (CZE) 10 11 BENCIC, Belinda (SUI) 11 12 KVITOVA, Petra (CZE) 12 13 MUGURUZA, Garbine (ESP) 13 14 BRADY, Jennifer (USA) 14 15 MERTENS, Elise (BEL) 15 16 AZARENKA, Victoria (BLR) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’di, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, lo storico appuntamento sull’erba londinese torna in calendario con tre italiane nel main draw: si tratta di Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Di seguito l’elenco delle tenniste che parteciperanno al torneo di scena in Inghilterra. 1 BARTY, Ashleigh (AUS) 1 2 OSAKA, Naomi (JPN) 2 3 HALEP, Simona (ROU) 3 4 SABALENKA, Aryna (BLR) 4 5 KENIN, Sofia (USA) 5 6 SVITOLINA, Elina (UKR) 6 7 ANDREESCU, Bianca (CAN) 7 8 WILLIAMS, Serena (USA) 8 9 SWIATEK, Iga (POL) 9 10 PLISKOVA, Karolina (CZE) 10 11 BENCIC, Belinda (SUI) 11 12 KVITOVA, Petra (CZE) 12 13 MUGURUZA, Garbine (ESP) 13 14 BRADY, Jennifer (USA) 14 15 MERTENS, Elise (BEL) 15 16 AZARENKA, Victoria (BLR) ...

