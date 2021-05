Dati personali, sanitari e numeri di telefono: un’inchiesta francese fa luce su un business di cui siamo merce (Di mercoledì 19 maggio 2021) IQVIA, Lusha, ColdCRM questi tre nomi probabilmente non vi diranno niente, eppure queste tre aziende sanno su di voi più di quanto potreste immaginare. La trasmissione d’inchiesta francese Cash Investigation, nel suo ultimo servizio “Nos données personnelles valent de l’or !” (“I nostri Dati personali valgono oro”) disponibile in anteprima online e che andrà in onda su France 2 giovedì 20 maggio, si è dedicata al business che gira attorno al commercio dei nostri Dati personali tramite i cosiddetti “data broker”. La giornalista Elise lucet ha ricevuto un giorno un sms sul suo numero di cellulare personale, a scriverle una persona che dice di aver ottenuto il suo numero a pagamento dal sito Lusha.com e ha trovato curioso che si potesse avere accesso a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) IQVIA, Lusha, ColdCRM questi tre nomi probabilmente non vi diranno niente, eppure queste tre aziende sanno su di voi più di quanto potreste immaginare. La trasmissione d’inchiestaCash Investigation, nel suo ultimo servizio “Nos données personnelles valent de l’or !” (“I nostrivalgono oro”) disponibile in anteprima online e che andrà in onda su France 2 giovedì 20 maggio, si è dedicata alche gira attorno al commercio dei nostritramite i cosiddetti “data broker”. La giornalista Eliset ha ricevuto un giorno un sms sul suo numero di cellulare personale, a scriverle una persona che dice di aver ottenuto il suo numero a pagamento dal sito Lusha.com e ha trovato curioso che si potesse avere accesso a ...

