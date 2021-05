Covid Basilicata | oggi 68 contagi e 2 morti | bollettino 19 maggio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 68 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 19. Registrati inoltre altri due. Il totale dei tamponi molecolari effettuati p di 1.253 tamponi molecolari. Le due nuove vittime risiedevano a Picerno e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 190. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.606 (-126), di cui 4.509 in isolamento domiciliare. Sono 20.048 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 548 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 97 (-12): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 0 in medicina interna, 3 in terapia intensiva; ...

