Azzolina | La conferma del vitalizio a Formigoni è come scatarrare sui cittadini onesti

"La conferma del vitalizio a Formigoni è come scatarrare sui cittadini onesti". Lo scrive su Twitter l'ex ministra Lucia Azzolina, commentando la decisione del consiglio di garanzia del Senato di confermare il vitalizio a Roberto Formigoni. La decisione è arrivata martedì. Con tre voti a favore e due contrari (Valente- Pd e Balboni - Fdi), il consiglio di sorveglianza del Senato ha infatti confermato la sentenza di primo grado e quindi il diritto a percepire la pensione da parte dei senatori che avevano una condanna superiore a due anni. Dopo questo giudizio non ci sono altri gradi. come scatarrare sui cittadini onesti… pic.twitter.com/GeUm9Gdkya— Lucia Azzolina

