A Orlando un gioco urbano su muri e spazi con Elisabetta Consonni

Quando un muro smette di proteggere e comincia a dividere, segregare ed escludere? A partire da questa riflessione, sul crinale tra spazio pubblico e privato, nasce la ricerca artistica di Elisabetta Consonni, che venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 maggio, nel quartiere della Celadina di Bergamo, presenta a Orlando il suo gioco urbano Ti voglio un bene pubblico. Una ricerca iniziata nel 2019, applicando lo studio coreografico all'interno dello spazio pubblico, nell'intento di osservare come possa essere organizzato uno spazio dal punto di vista fisico, ma anche come lo stesso spazio pubblico possa permettere o meno la costruzione di reti sociali e di relazioni. "Dopo il premio Open 2019, Ti voglio un bene pubblico è stato sperimentato ...

