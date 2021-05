William e Harry, le lettere segrete e profetiche di Lady Diana: “Stanno bene in collegio, ma Harry è nei guai” (Di martedì 18 maggio 2021) Il rapporto tra i fratelli reali William e Harry ha iniziato a inclinarsi a seguito di tutta la vicenda “Megxit”, che tutto il mondo ormai conosce. Oggi si scoprono delle lettere, scritte molti anni fa dalla principessa Diana, in cui aveva raccontato dettagli, sconosciuti finora, sulla relazione tra i due fratelli. Le lettere di mamma … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 18 maggio 2021) Il rapporto tra i fratelli realiha iniziato a inclinarsi a seguito di tutta la vicenda “Megxit”, che tutto il mondo ormai conosce. Oggi si scoprono delle, scritte molti anni fa dalla principessa, in cui aveva raccontato dettagli, sconosciuti finora, sulla relazione tra i due fratelli. Ledi mamma … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

