Vivendi pronta a vendere un altro 10% di Universal Music Group

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –proporrà la creazione di una nuova struttura di governance per la controllatain vista della sua quotazione sulla Borsa di Amsterdam (prevista al più tardi il 27 settembre 2021). La società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni proporrà un CdA composto principalmente da membri non esecutivi (la maggioranza dei quali sarà indipendente), che le assemblee siano libere di eleggere gli amministratori secondo le condizioni di maggioranza previste dalla legge, che il mandato dei membri del consiglio sia limitato a due esercizi, che néné Bolloré siano rappresentati nel consiglio in questa fase e che il principio “un’azione, un voto” sia pienamente rispettato. Prima della distribuzione del 60% delle azioni UMG agli azionisti ...

Prima della distribuzione del 60% delle azioni UMG agli azionisti, il gruppo sta inoltre analizzando l'opportunità di vendere il 10% delle azioni UMG a un investitore americano o di avviare ...