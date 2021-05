Un matrimonio che più intimo di così non si può (Di martedì 18 maggio 2021) Ariana Grande, da teen star a icona pop guarda le foto Per essere un matrimonio hollywoodiano, è stato abbastanza “sui generis”. A cominciare dal numero di invitati: per le loro nozze “segrete”, avvenute domenica 16 maggio, Ariana Grande, 27 anni, e Dalton Gomez, 25, hanno voluto solo 20 invitati. Praticamente solo le famiglie e i loro testimoni. Leggi anche › William e Kate celebrano i loro 10 anni di matrimonio Ariana Grande e Dalton Gomez. (Instagram) Anche la location, per ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 maggio 2021) Ariana Grande, da teen star a icona pop guarda le foto Per essere unhollywoodiano, è stato abbastanza “sui generis”. A cominciare dal numero di invitati: per le loro nozze “segrete”, avvenute domenica 16 maggio, Ariana Grande, 27 anni, e Dalton Gomez, 25, hanno voluto solo 20 invitati. Praticamente solo le famiglie e i loro testimoni. Leggi anche › William e Kate celebrano i loro 10 anni diAriana Grande e Dalton Gomez. (Instagram) Anche la location, per ...

