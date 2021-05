Stellantis: Hon Hai vola in Borsa (+7,43%) dopo alleanza (Di martedì 18 maggio 2021) Hon Hai Precision Industry, il nome ufficiale di Foxconn, vola alla Borsa di Taiwan registrando in balzo del 7,43%, a 105,50 dollari taiwanesi, all'indomani dell' annuncio dell'alleanza strategica in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Hon Hai Precision Industry, il nome ufficiale di Foxconn,alladi Taiwan registrando in balzo del 7,43%, a 105,50 dollari taiwanesi, all'indomani dell' annuncio dell'strategica in ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Stellantis: Hon Hai vola in Borsa ( 7,43%) dopo alleanza: (ANSA) - PECHINO, 18 MAG - Hon Hai Preci… - fisco24_info : Stellantis: Hon Hai vola in Borsa (+7,43%) dopo alleanza: Oggi i dettagli operazione tra produttore auto e società… - iconanews : Stellantis: Hon Hai vola in Borsa (+7,43%) dopo alleanza - lautomobile_ACI : Il gruppo #Stellantis e la multinazionale Hon Hai Precision Industrym, meglio conosciuta come #Foxconn, hanno annun… -